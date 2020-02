Bernie Sanders vence no estado de New Hampshire

O senador Bernie Sanders venceu as primárias democratas de terça-feira no estado de New Hampshire seguido de perto por Pete Buttigieg, numa votação renhida que reforça o estatuto de ambos como favoritos iniciais na corrida democrata à Casa Branca.

Sanders obteve 25,7% dos votos contra 24,4% de Buttigieg, com os dois candidatos a ficarem separados por cerca de três mil votos e a conquistarem o mesmo número de delegados, nove. Na semana passada, Buttigieg tinha saído vencedor nos ‘caucus’ do Iowa com 0,1% de vantagem sobre Sanders.

A senadora Amy Klobuchar conquistou um sólido terceiro lugar, com 20% dos votos, seguida por Elizabeth Warren com 9% e pelo outrora favorito Joe Biden com 8%.

A votação no New Hampshire provocou as primeiras ‘baixas’ no leque de candidatos democratas. Deval Patrick, antigo governador do Massachusetts, o senador Michael Bennet e o empresário Andrew Yang anunciaram esta quarta-feira a sua desistência, reduzindo o campo democrata a oito candidatos antes das importantes primárias no Nevada, onde mais de um quarto dos eleitores são latinos, e na Carolina do Sul, que tem uma importante comunidade afro-americana.