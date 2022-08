Beyoncé alvo de críticas obrigada a substituir expressão "ofensiva" usada em música do novo álbum

A cantora norte-americana Beyoncé vai substituir um termo pejorativo que usou na letra de uma música do seu novo álbum "Renaissance", depois de receber críticas de instituições de caridade e ativistas britânicas.

O tema chamado Heated, que é escrito em conjunto com Drake e outros artistas, usou o termo 'spaz', que nos EUA significa 'endoidecer', mas no Reino Unido tem conotação pejorativa contra pessoas com deficiência e é uma ofensa direcionada às pessoas com paralisia cerebral.







Em declarações à Sky News, um porta-voz da cantora defendeu que a palavra não foi "usada intencionalmente de maneira prejudicial". Após a reação negativa, a palavra agora vai ser substituída.



Warren Kirwan, relações públicas da Scope - instituição que defende a igualdade de pessoas com deficiência - descreveu o "termo profundamente ofensivo" como "terrível". Também Hannah Diviney, escritora australiana e defensora das pessoas com deficiência, deixou críticas à cantora pelo uso da expressão num artigo publicado no jornal britânico The Guardian. Diviney já tinha criticado meses antes a cantora Lizzo que também usou a mesma palavra na música 'Grrrls'.



Heated faz parte do sétimo álbum a solo de Beyoncé, lançado na semana passada.