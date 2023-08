Biden abre "novo capítulo" nas relações com Japão e Coreia do Sul em cimeira estratégica

O Presidente norte-americano, Joe Biden, recebe na sexta-feira o seu homólogo sul-coreano, Yoon Suk Yeol, e o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, numa cimeira estratégica assumida como "um novo capítulo" na consolidação dos laços trilaterais.

Camp David, a residência de campo do Presidente norte-americano em Maryland e que ocupa um lugar especial na tradição diplomática dos Estados Unidos, será o cenário do encontro dos três líderes, que têm em comum fatores de interesse como a China, a Coreia do Norte e a Rússia.

O executivo de Joe Biden tem procurado laços económicos e de defesa mais fortes com a Coreia do Sul e o Japão, em contrapeso às ambições territoriais e influências económicas assertivas da China, e enquanto procura garantir a cooperação de ambos os parceiros asiáticos no apoio à Ucrânia contra a invasão russa.