Biden acusa Pentágono de bloquear transição

O presidente-eleito dos EUA, Joe Biden, acusou esta terça-feira o Departamento da Defesa da Administração Trump de colocar dificuldades repetidas no acesso à informação necessária para a transição de poder, algo que classificou como “irresponsabilidade”.





Biden afirma que se tem deparado com “obstrução das chefias políticas do Departamento da Defesa e do Gabinete de Gestão e Orçamento”. E explicou que “não está a ser transmitida a informação necessária em questões cruciais de segurança interna. Na minha opinião, isto é pura irresponsabilidade”.