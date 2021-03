Biden ameaça punir Putin por interferência nas presidenciais dos EUA

A ameaça foi proferida após a divulgação de um relatório da espionagem norte-americana que acusa o presidente russo, Vladimir Putin, de ter “pelo menos aprovado” manobras para favorecer a reeleição de Donald Trump.



O presidente Joe Biden afirmou esta quarta-feira que a Rússia “vai pagar caro” por ter tentado manipular as presidenciais de 2020 nos EUA.A ameaça foi proferida após a divulgação de um relatório da espionagem norte-americana que acusa o presidente russo, Vladimir Putin, de ter “pelo menos aprovado” manobras para favorecer a reeleição de Donald Trump.

Biden não explicou como pensa punir a Rússia, tendo somente adiantado, em entrevista à ABC: “Vão ver em breve”. Na mesma entrevista, falando de Putin, disse acreditar que é um assassino e frisou: “Penso que ele não tem alma”.





De acordo com o relatório, a Rússia fez esforços coordenados, apoiados por múltiplas pessoas, dentro e fora do país, “para divulgar alegações enganadoras e não comprovadas” para denegrir Biden. Uma das figuras dessa campanha difamatória foi o deputado ucraniano Andriy Derkach, que manteve contactos com políticos nos EUA, tendo em 2019 reunido com Rudy Giuliani, advogado de Trump e um dos seus mais ferozes defensores.





A Rússia considerou o relatório um conjunto “de acusações sem fundamento” que prejudicam as relações bilaterais e disse já estar a preparar-se para enfrentar novas sanções.





O relatório aponta ainda o dedo a outros países. É o caso do Irão, que terá liderado “uma campanha em várias frentes”, mas neste caso para prejudicar Trump, odiado em Teerão por retirar os EUA do acordo nuclear de 2015.