Tropas americanas mataram o líder do Daesh na Síria, anuncia Joe Biden

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi foi morto num campo de batalha. Segundo o comunicado do Pentágono, as forças americanas conduziram uma operação antiterrorismo "bem sucedida".

"Graças à bravura das nossas Forças Armadas, tirámos do campo de batalha Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi - o líder do ISIS. Todos os americanos regressam em segurança da operação. (...) Que Deus proteja as nossas tropas", disse Biden em comunicado.

O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou esta quinta-feira que as tropas americanas mataram o líder do Daesh na Síria.Em atualização