Biden apela a Xi que trabalhe para evitar que rivalidade se converta em conflito

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu esta segunda-feira ao homólogo chinês, Xi Jinping, que encontre formas de trabalharem juntos no sentido de impedir que a rivalidade entre as duas potências se transforme em conflito.

"As nossas duas nações compartilham a responsabilidade de administrar as suas diferenças, devemos evitar que a competição se torne em conflito. Devemos encontrar formas de trabalhar juntos em questões globais urgentes, que exigem a nossa cooperação", disse Biden, no início de uma reunião em Bali, na Indonésia.

Biden e Xi abriram a sua primeira reunião presencial desde que o Presidente dos EUA assumiu o cargo, há quase dois anos, com um aperto de mão, num hotel de luxo, na Indonésia, onde vão participar na cimeira do G20, que reúne os líderes dos países mais desenvolvidos e das principais potências emergentes.

O encontro surge numa altura de tensões renovadas entre China e Estados Unidos, suscitadas pelas divergências em relação à guerra na Ucrânia, a questão de Taiwan e as restrições impostas por Washington à exportação de equipamento para produção de semicondutores para o país asiático.