Biden aprova declaração de catástrofe no estado do Mississípi

O Presidente dos Estados Unidos aprovou este domingo a declaração oficial de catástrofe no estado do Mississípi após a passagem devastadora de um tornado por vários condados que deixou pelo menos 25 mortos e consideráveis danos materiais.

A declaração do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, irá facilitar a chegada de fundos federais aos quatro condados mais atingidos: Carroll, Humphreys, Monroe e Sharkey, de acordo com a Casa Branca.

Além das 25 vítimas mortais no Mississípi, da passagem do tornado resultou também um morto no estado do Alabama.