Biden condena saída da Turquia da Convenção de Istambul

O presidente dos EUA, Joe Biden, juntou-se este domingo ao coro de críticas nacionais e internacionais à Turquia por causa da saída da chamada Convenção de Istambul. Promovida pelo Conselho da Europa (CE) e assinada em 2011 por 45 países, visa proteger as mulheres da violência machista.





“Os países deviam reforçar e renovar os compromissos para pôr fim à violência contra as mulheres”, afirmou Biden, dizendo-se “profundamente desiludido” com a decisão do presidente turco, Tayyip Erdogan.