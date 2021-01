Biden confirma escolher Merrick Garland para procurador-geral dos Estados Unidos

O Presidente eleito norte-americano, Joe Biden, confirmou hoje ter escolhido o juiz Merrick Garland, considerado um progressista moderado, para procurador-geral dos Estados Unidos, que dirige o Departamento de Justiça.

Merrick Garland, 68 anos, está atualmente à frente do tribunal de apelação de Washington, órgão conhecido pela importância dos casos que julga, após a sua nomeação por Barack Obama para o Supremo Tribunal em 2016 ter sido bloqueada pelos republicanos.

Além do ministro, Biden escolheu três outras pessoas para altos cargos no Departamento de Justiça para "restaurar a independência" do ministério e a confiança no estado de direito.