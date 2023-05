Biden considera inaceitáveis propostas dos republicanos sobre teto da dívida

O Presidente norte-americano, Joe Biden, considerou este domingo inaceitáveis as propostas republicanas sobre o teto da dívida dos Estados Unidos, mas admitiu ser ainda possível um acordo para evitar que o país entre em incumprimento.

"É tempo de a outra parte abandonar as suas posições extremas, porque muito do que já propuseram é simplesmente, francamente, inaceitável", disse Biden na cidade japonesa de Hiroxima, no final da cimeira do G7.

Biden disse que ia falar diretamente com o líder republicano na Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, durante o voo deste domingo de regresso a Washington.