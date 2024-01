Biden denuncia supremacia branca em igreja onde ocorreu massacre racista

O Presidente norte-americano, Joe Biden, denunciou esta segunda-feira o "veneno" da supremacia branca, dizendo numa igreja da Carolina do Sul, palco de um tiroteio racista, que esta não tem lugar no país, "nem hoje, amanhã ou nunca".

Biden falou do púlpito da Igreja Madre Emanuel AME, onde em 2015 nove paroquianos negros foram mortos a tiro por um estranho branco que tinham convidado para participar nas suas reflexões bíblicas.

O discurso do líder democrata seguiu-se aos seus comentários contundentes na sexta-feira passada, na véspera do aniversário da invasão a 6 de janeiro de 2021, do Capitólio dos Estados Unidos, nos quais criticou o ex-Presidente Donald Trump por "glorificar" em vez de condenar a violência política.