Biden destaca que jornalismo é fundamental para uma sociedade livre

O Presidente norte-americano, Joe Biden, defendeu esta quarta-feira que o jornalismo é essencial para uma sociedade livre e destacou a sua vontade de responsabilizar todos aqueles que procuram silenciar a voz da imprensa.

"O jornalismo não é crime, é fundamental para uma sociedade livre", disse o chefe de Estado em comunicado por ocasião do 30.º aniversário do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, reiterando o compromisso do seu país de "responsabilizar todos aqueles que procuram silenciar essas vozes essenciais para a governação transparente e confiável".

Biden enfatizou que nenhum jornalista, norte-americano ou de qualquer outra nacionalidade, deveria ter de arriscar a sua vida em busca da verdade.