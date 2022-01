Biden diz que alterações climáticas são responsáveis pelo incêndios no Colorado

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ligou os incêndios que mataram pelo menos uma pessoa e consumiram mais de mil casas no estado do Colorado no início de 2022 às alterações climáticas.

Biden visitou na sexta-feira a comunidade de Louisville, acompanhado pela primeira dama Jill Biden, e encontrou-se com algumas das mais de 35.000 pessoas forçadas a abandonar as suas casas pelo fogo.

Os incêndios causaram devastação nas comunidades entre Denver e Boulder e causaram um prejuízo estimado em 513 milhões de dólares. Além de uma fatalidade, pelo menos uma outra pessoa está desaparecida.