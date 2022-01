O presidente dos EUA informou o homólogo ucraniano de que a Rússia pode iniciar a invasão da Ucrânia em fevereiro. Em conversa telefónica com Volodymyr Zelensky, o presidente Joe Biden terá sublinhado “a clara possibilidade” de que o avanço russo aconteça no mês que se inicia já na terça-feira. Mas Zelensky tem posição diferente e não gostou do alerta, criticando mesmo os EUA por, em sua opinião, alimentarem o pânico quando, de facto, “não há tanques nas ruas”.