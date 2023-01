Biden diz que Putin quer "ganhar fôlego" com anúncio de cessar-fogo

O Presidente dos EUA, Joe Biden, disse esta quinta-feira que o seu homólogo russo, Vladimir Putin, está a tentar "ganhar fôlego", com o anúncio de um cessar-fogo na Ucrânia, durante o Natal ortodoxo.

"Ele (Putin) esteve pronto para bombardear hospitais, creches e igrejas (...) em 25 de dezembro e no Ano Novo (...) Acho que está a tentar ganhar fôlego", disse Biden, referindo-se ao anúncio do Presidente russo de que as tropas de Moscovo iriam observar um cessar-fogo de 36 horas entre o meio-dia de 06 de janeiro e a meia-noite de 07.

"Atendendo ao apelo de Sua Santidade o patriarca Cirilo, instruí o ministro da Defesa para introduzir um regime de cessar-fogo ao longo de toda a linha de contacto na Ucrânia desde as 12h00 de 6 de janeiro deste ano até à meia-noite de 7 de janeiro", refere o comunicado do Kremlin.