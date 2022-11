Biden e Trump em 'sprint' final para as intercalares

O Presidente norte-americano, Joe Biden, e o antecessor republicano, Donald Trump, entraram na reta final para as eleições intercalares com uma intensa agenda de campanhas eleitorais em estados-chave, que poderão decidir o futuro do Congresso.

Na tarde de sábado, Biden e o ex-presidente Barack Obama rumarão a Filadélfia, no estado da Pensilvânia, em campanha pelos candidatos democratas ao Senado, John Fetterman, e o governador, Josh Shapiro.

A Pensilvânia é um estado fundamental para determinar o controlo do Senado e é uma das poucas oportunidades para os democratas 'roubarem' um lugar republicano na noite de 8 de novembro.