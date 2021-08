Biden envia 5 mil militares ao Afeganistão para resgate de cidadãos americanos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou este sábado o envio de 5.000 militares para Cabul, no sentido de ajudar a retirar com segurança a embaixada americana e remover cidadãos do Afeganistão.

Num longo comunicado, Biden defendeu a sua decisão de retirar as tropas americanas do Afeganistão, argumentando que as forças afegãs tiveram que lutar contra as forças do Taleban que têm devastado o país.

"Com base nas recomendações das nossas equipas diplomáticas, militares e de inteligência, autorizei o envio de aproximadamente 5.000 soldados dos EUA para garantir que possamos ter uma retirada ordenada e segura de cidadãos e de outros funcionários aliados", disse Biden, acrescentando que será também possível evacuar alguns afegãos que têm um programa especial de visto.