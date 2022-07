O Presidente Joe Biden evitou ontem apertar a mão do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, que os EUA acusam de ter ordenado o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi na Turquia em 2018.



Um vídeo do encontro mostra Biden e o herdeiro saudita a chocarem os punhos sem grandes sorrisos nem troca de palavras, numa interação cuidadosamente coreografada.









