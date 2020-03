Biden ganha Michigan e afunda Sanders

O antigo vice-presidente Joe Biden venceu quatro das seis Primárias democratas de terça-feira , incluindo o cobiçado Michigan, desferindo um golpe quase fatal nas aspirações do rival Bernie Sanders, que mesmo assim recusa desistir.

Além do Michigan, que era o principal prémio em jogo com os seus 125 delegados, Biden venceu no Missouri, Mississípi e Idaho, e disputava ombro a ombro, esta quarta-feira à noite, a liderança no estado de Washington. Sanders só venceu no Dakota do Norte e está cada vez mais atrasado na contagem dos delegados que vão decidir quem será o candidato democrata às Presidenciais de novembro: Biden tem 857 delegados, Sanders tem apenas 709. São necessários 1991 delegados para assegurar a nomeação.

As sondagens à boca das urnas confirmam o domínio absoluto de Biden. O antigo vice-presidente foi o mais votado entre as mulheres, os negros, os idosos, os que têm educação superior e os que não têm educação superior e os trabalhadores sindicalizados. Só não ganhou entre os liberais, os principais apoiantes de Sanders.

No seu discurso de vitória, Biden começou já a olhar para o futuro, apelando à união do partido em torno do "objetivo comum" de bater Trump em novembro, mas Sanders ainda não se dá por vencido. Depois de na noite de terça-feira ter ficado em silêncio, o senador do Vermont compareceu ontem perante os jornalistas para garantir que continua na corrida e que espera ansiosamente pelo próximo debate no Arizona, no domingo. "Estamos a perder o debate de elegibilidade mas estamos a ganhar o debate ideológico e geracional", afirmou o candidato, lembrando ao partido que, "para conquistar o futuro, é preciso conquistar os eleitores que representam o futuro do país e falar sobre aquilo que os preocupa" como a saúde e ameaça das alterações climáticas.



PORMENORES

Biden soma apoios

Joe Biden continua a somar apoios na sua corrida à nomeação democrata. Ontem, foi a vez do ex-candidato Andrew Yang e de duas importantes ‘superPAC’, ou comités de ação política, que têm uma forte capacidade de mobilização de fundos.



Desilusão liberal

A derrota de Sanders no Michigan causou desilusão entre os seus apoiantes, que começam a não ver um caminho viável para a nomeação democrata. "Não há como disfarçar, esta foi uma noite muito dura", afirmou a influente congressista Alexandria Ocasio-Cortez, de Nova Iorque.