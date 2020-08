O favoritismo de Biden entre os americanos aumentou de 40% para 45% numa semana, de acordo com a pesquisa, que avançou também que só entre os democratas Biden viu uma subida de 79% para 86%.



O candidato oficial democrata às eleições presidenciais nos Estados Unidos, Joe Biden, viu o seu favoritismo entre os eleitores crescer 5 pontos percentuais após a Convenção do partido, que se realizou na semana passada, revelou uma sondagem ‘ABC News-Ipsos’, divulgada pelo órgão de comunicação.O favoritismo de Biden entre os americanos aumentou de 40% para 45% numa semana, de acordo com a pesquisa, que avançou também que só entre os democratas Biden viu uma subida de 79% para 86%.

Estes números colocam o ex-vice presidente de Barack Obama numa posição melhor do que a obtida pela ex-candidata democrata Hillary Clinton, em 2016. Já o presidente, Donald Trump, recolhe as preferências de 32% dos eleitores, registando um pequeno aumento em relação à última pesquisa. No entanto, cerca de 60% não demonstraram qualquer preferência por Trump.





A mesma sondagem concluiu ainda que cerca de metade dos norte-americanos viu pelo menos alguma parte da Convenção, que este ano foi totalmente transmitida na internet devido à pandemia da Covid-19.