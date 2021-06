Biden garante aos aliados europeus apoio dos EUA antes de encontro com Putin

O Presidente dos Estados Unidos garantiu, num artigo de opinião este domingo citado pelas agências internacionais, que Washington apoiará os aliados europeus face à Rússia, dias antes de visitar a Europa e da primeira cimeira com o seu homólogo russo.

Num artigo de opinião publicado no sábado no jornal The Washington Post, o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, promete consolidar "as alianças democráticas" perante as múltiplas crises e as crescentes ameaças por parte de Moscovo e de Pequim.

"Estamos unidos para responder aos desafios da Rússia à segurança europeia, a começar pela sua agressão na Ucrânia, e não haverá dúvidas sobre a determinação dos Estados Unidos em defender os nossos valores democráticos, que não podemos separar dos nossos interesses", escreveu Biden.