A Administração Biden impôs ontem sanções económicas à Rússia como retaliação pelo envenenamento do opositor Alexei Navalny, numa clara viragem da política americana em relação a Moscovo depois de vários anos em que o ex-presidente Trump pareceu relutante em confrontar abertamente Putin.





As sanções, que incluem o congelamento de bens no exterior e a proibição de entrada nos EUA, visam sete responsáveis governamentais, incluindo o líder do FSB, Alexander Bortnikov, e o chefe de política doméstica do Kremlin, Andrei Yarin, além de 14 empresas e instituições estatais associadas ao programa de armas químicas e biológicas. Além disso, a Administração Biden aponta diretamente o dedo ao Kremlin pelo envenenamento de Navalny. “A tentativa de assassinar Alexei Navalny segue um padrão alarmante do uso de armas químicas por Moscovo”, acusa a Casa Branca, adiantando que, a partir de agora, “o tom e o teor das conversas com a Rússia serão muito diferentes”, e que os EUA passarão a agir mais em sintonia com os seus aliados. Num primeiro exemplo, as medidas ontem anunciadas pelos EUA foram acompanhadas por novas sanções da UE contra quatro dirigentes russos.