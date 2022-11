Biden impopular e criticado sai reforçado da noite eleitoral dos EUA

As eleições intercalares desta terça-feira nos EUA surpreenderam políticos e analistas ao não confirmarem a ‘maré vermelha’ (cor do Partido Republicano) que, dizia-se, castigaria o impopular Presidente Joe Biden pela má performance no plano económico (a inflação está em 8,2%, a mais elevada em quase meio século).









Os republicanos devem arrebatar o controlo do Congresso, mas por uma margem mínima e apenas na Câmara de Representantes, já que o Senado se pode revelar a surpresa maior e inclinar-se para o lado democrata. Com um resultado parcial de 49 senadores para os republicanos e 48 para os democratas na câmara alta do Congresso (100 assentos), tudo fica a depender dos resultados por apurar em três estados: Arizona (inclinado para os democratas), Nevada (inclinado para o candidato republicano) e Geórgia. Este último é decisivo. Deverá ir a uma segunda volta, a 6 de dezembro, pelo que só nessa altura se saberá quem terá maioria no Senado.

Uma das estrelas maiores da noite na corrida ao Senado foi o democrata John Fetterman. Sofreu um AVC há seis meses e ficou com dificuldades de fala, mas isso não o impediu de vencer na Pensilvânia, batendo o cardiologista e estrela de TV Mehmet Oz, um de vários candidatos apoiados pelo ex-presidente Donald Trump (críticos do processo eleitoral, tal como ele) que perderam, desfazendo as esperanças do ex-Presidente em viver uma noite de glória que reforçasse as suas perspetivas de recandidatura à Casa Branca.





Ninguém ficou mais feliz com a surpresa democrata do que Biden. Durante a campanha insistiu em denunciar Trump e os seus ‘acólitos’ como ameaça séria à democracia e a aposta vingou. Fez também do aborto tema importante das eleições e, contra todas as expectativas, também aí venceu, pois vários referendos aprovaram leis pró-aborto em vários estados. “Fantástico”, exclamou o presidente, numa felicidade em acentuado contraste com Trump, que, em vez de festejar, se limitou a declarar aos jornalistas: “Foi uma noite interessante.”

Biden impopular e criticado sai reforçado da noite eleitoral dos EUA





Pormenores



Transgénero eleito

O democrata James Roesener, 26 anos, é o primeiro transgénero eleito para um congresso estadual. Foi eleito no New Hampshire.



Governadora lésbica

A democrata Maura Healey, 51 anos, também faz história: é a primeira lésbica eleita governadora. Venceu no Massachusetts.



O mais jovem eleito

Maxwell Frost, 25 anos, outro democrata, eleito pela Florida para o Congresso, torna-se o mais jovem congressista de sempre nos EUA.



Direito ao aborto

O direito ao aborto venceu referendos no Michigan, Califórnia e Vermont e o conservador Kentucky rejeitou uma proposta antiaborto.



Máquinas avariadas

Dezenas de máquinas de contagem de votos no Arizona tiveram avarias, algo aproveitado por Trump e aliados para pôr em causa o escrutínio.





DeSantis vence e ‘desafia’ Trump na corrida presidencial







O ex-Presidente Donald Trump tinha programado uma festa para a jornada eleitoral de terça-feira, mas a derrota de muitos dos candidatos que apoiou na corrida ao Congresso e a cargos estaduais deixou-o sem palavras. Para piorar as coisas, o governador da Florida, o republicano Ron DeSantis, revalidou o mandato com uma vitória esmagadora que reforçou muito o seu perfil, tornando-o rival credível na corrida à presidência dos EUA em 2024. Na verdade, é o único republicano capaz de disputar a hegemonia de Trump no partido.O magnata, que deverá oficializar a candidatura às primárias republicanas na próxima semana, admitiu implicitamente o receio que sente de perder a nomeação como candidato do partido ao multiplicar ameaças ao rival. “Não sei se ele se vai candidatar, mas se o fizer pode ter muitos problemas”, alertou, ameaçando revelar segredos comprometedores sobre DeSantis, coisas que classificou como “pouco lisonjeiras”, sem dar mais explicações. Trump garantiu mesmo: “Conheço mais sobre ele do que qualquer outra pessoa, tirando, talvez, a mulher dele.”Com Trump cabisbaixo, quem fez a festa foi DeSantis, que celebrou ante uma multidão que o incentivava a candidatar-se em 2024. O governador reeleito agradeceu, mas não confirmou se disputará as primárias. As sondagens colocam-no como segunda opção, longe de Trump, mas a reeleição com margem de mais de 20% embalou-o para voos mais altos.