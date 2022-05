Biden lamenta tiroteio em Buffalo e diz que "ódio permanece uma mancha na alma" dos EUA

O Presidente dos Estados Unidos lamentou este domingo o tiroteio de sábado com motivações racistas na cidade de Bufallo, em que morreram 10 pessoas, ao considerar que o "ódio permanece uma mancha na alma da América".

"Temos de trabalhar em conjunto para combater o ódio que permanece uma mancha na alma da América", apelou Joe Biden, durante uma cerimónia na cidade de Washington para homenagear os polícias que morreram em serviço em 2021.

Um dia depois do massacre num supermercado de Buffalo, estado de Nova Iorque, que fez uma dezena de mortos e três feridos, o Presidente norte-americano considerou que este "atirador solitário equipado com armas de guerra e com uma alma cheia de ódio matou dez pessoas inocentes a sangue-frio".