Biden mostra acidentalmente cábula com instruções sobre o que fazer durante reunião

O presidente dos EUA, Joe Biden, revelou acidentalmente uma cábula que continha ordens básicas do que deveria fazer durante uma reunião com executivos da indústria eólica na Casa Branca.

Os fotógrafos conseguiram captar o pequeno papel, onde estava escrito "ocupe o seu lugar" e "faça breves comentários". Nas instruções, Biden era ainda orientado para falar com pessoas específicas, fazendo-lhes perguntas e agradecer-lhes antes de se despedir.

No papel os pontos, que indicavam ao presidente dos EUA como se deveria comportar, referiam-se a Biden por "você", em letras maiúsculas e a negrito.

No início deste ano, durante uma palestra sobre o conflito na Ucrânia, Joe Biden já tinha sido apanhado com uma folha que continha respostas prontas que deveria dar à comunicação social.

Joe Biden holds a notecard with step by step directions telling him what to do, including “YOU take YOUR seat.” We have a nursing home patient running the United States of America. pic.twitter.com/YnNVEV7fVN