Biden nomeia primeira mulher a liderar um serviço militar

O Presidente dos EUA, Joe Biden, planeia nomear a almirante Linda Fagan para ser a próxima comandante da Guarda Costeira nos Estados Unidos da América.



Caso Biden avaçe com esta nomeação, Fagan será a primeira mulher a liderar um ramo do serviço militar, segundo a agência noticiosa POLITICO.



"A nomeção da Almirante Fagan irá inspirar gerações de mulheres americanas a lutar para servir ao mais alto nível as Forças Armadas" refere a Senadora Maria Cantwell, presidente da Comissão de Comércio do Senado.



Esta nomeação substituirá o almirante Karl Schultz, que irá aposentar-se no mês de Maio.



Licenciada pela Academia da Guarda Costeira dos EUA, Linda Fagan conta ainda com um Mestrado na Universidade de Washington, em assuntos marítimos, e outro na Univesidade Nacional de Defesa, em estratégia de segurança nacional.