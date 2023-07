Biden nomeia primeira mulher negra para emissária junto do Congresso

O Presidente dos EUA, Joe Biden, nomeou Shuwanza Goff como nova diretora de assuntos legislativos, tornando-a a primeira mulher negra a ser a principal emissária da Casa Branca junto do Capitólio.

Goff - que era assessora do Congresso e serviu como principal ponto de contacto entre a Casa Branca e o Congresso, no início do mandato de Biden - sucede a Louisa Terrell nesta função, que é vital para o Presidente.

Biden orgulha-se de ter um bom relacionamento com o Congresso e Goff terá agora a tarefa de aprofundar as relações com a bancada Democrata, mas também com a Republicana, numa altura em que a oposição ao Presidente está a ganhar mais visibilidade, à medida que se aproxima uma nova eleição presidencial, em 2024.