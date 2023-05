Biden pede ação no controlo de armas um ano após massacre em Uvalde

O Presidente norte-americano, Joe Biden, assinalou esta quarta-feira o primeiro aniversário do massacre numa escola primária em Uvalde, no Texas, onde afirmou que "é hora de agir" sobre o controlo de armas de fogo no país.

"É hora de agir. É hora de fazermos as nossas vozes serem ouvidas. Não como Democratas ou Republicanos. Mas como amigos, como vizinhos, como pais...como compatriotas americanos", disse Biden, entre familiares e amigos que lamentavam a perda de 19 crianças e dois professores, mortos a tiros no ano passado numa escola primária no Texas.

"Sei que há muito tempo que tem sido difícil progredir, mas chegaremos um ponto em que nossas vozes serão tão altas, a nossa determinação tão clara, que não poderá mais ser interrompida. Vamos agir", instou.