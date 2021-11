Biden pede calma após absolvição de jovem que matou dois homens em protestos contra racismo

O Presidente norte-americano, Joe Biden, apelou esta sexta-feira à "calma" e contra a "violência e a destruição de propriedade", após a absolvição de um adolescente que matou dois homens em 2020 durante protestos contra a violência policial contra negros.

"A decisão deixou muitos norte-americanos com raiva e preocupação, inclusive eu", salientou o democrata em comunicado.

"Fiz a promessa de unir os norte-americanos, porque acredito que o que nos une é muito maior do que o que nos divide. Sei que não vamos curar as feridas do nosso país da noite para o dia, mas continuo firme no meu compromisso de fazer tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que todos os norte-americanos sejam tratados com igualdade, com justiça e dignidade, de acordo com a lei", pode ler-se.