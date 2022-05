Biden promete reunir-se com membros do Congresso para discutir controlo de armas

O Presidente norte-americano, Joe Biden, prometeu esta terça-feira reunir-se com membros do Congresso para discutir a questão do controlo de armas no país, após o tiroteio numa escola primária em que morreram 19 crianças e dois professores.

"Vou reunir-me com o Congresso sobre a questão das armas, prometo", disse Biden no início da sua reunião na Casa Branca com a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, que se encontra em visita a Washington.

Biden respondia a perguntas de jornalistas sobre se planeia encontrar-se com o líder dos republicanos no Senado, Mitch McConnell, para discutir a questão do controlo de armas nos Estados Unidos (EUA).