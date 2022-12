Biden promulga lei de casamento entre pessoas do mesmo sexo

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, promulgou esta terça-feira um projeto de lei que reconhece o casamento entre pessoas do mesmo sexo.Joe Biden assinou o documento na Casa Branca, em Washington D.C, nos EUA, perante milhares de convidados, avança a CNN. A atual legislação estabelece que o casamento pode ser alargado a pessoas do mesmo sexo e permite oficializar o casamento fora do Estado.Como senador, Biden votou a favor da lei de defesa do matrimónio em 1996. A promulgação desta terça-feira foi um marco histórico.Em 2021, 68% dos norte-americanos apoiavam o casamento entre homossexuais, o que corresponde a um aumento de 14 pontos percentuais face a 2014.