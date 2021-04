Biden pune Rússia por ataques informáticos

O presidente dos EUA anunciou esta quinta-feira um novo pacote de sanções muito duras contra a Rússia e ordenou também a expulsão de dez diplomatas russos classificados como espiões. Joe Biden responsabiliza a espionagem russa pelos ataques informáticos a agências governamentais e empresas norte-americanas e também pela ingerência nas Presidenciais de 2020, além de outros atos contrários aos interesses norte-americanos.





Biden explicou o motivo das sanções, aplicadas por ordem executiva do presidente. “Determinei que as atividades do governo da Federação Russa constituem uma ameaça extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos EUA”, afirmou o presidente, culpando a Rússia de forma explícita, pela primeira vez, pelo ataque cibernético do ano passado à empresa SolarWinds. O governo de Vladimir Putin é igualmente punido, explicou Biden, por instar os radicais talibã a atacarem tropas dos EUA no Afeganistão.