“Biden quer demolir o sonho americano”: Trump ataca adversário democrata

Donald Trump encerrou quinta-feira à noite a Convenção Republicana com um feroz ataque ao seu adversário democrata, Joe Biden, acusando-o de querer “demolir o sonho americano” e avisando que “ninguém estará seguro” se ele vencer as eleições.













Descrevendo as presidenciais como “uma escolha clara entre duas visões, duas filosofias e duas agendas”, Trump frisou que os eleitores “vão decidir se salvamos o sonho americano ou se permitimos que o nosso prezado destino seja demolido por uma agenda socialista”.

O presidente vaticinou ainda que “ninguém estará seguro na América de Biden”, provocando uma resposta imediata do candidato democrata. “Olhem em vosso redor e perguntem a vocês mesmos se se sentem seguros na América de Donald Trump”, retorquiu Biden no Twitter.



Milhares contra o racismo em Washington



Dezenas de milhares de pessoas concentraram-se esta sexta-feira em Washington numa gigantesca manifestação contra o racismo e a violência policial, no 57º aniversário do histórico discurso ‘Eu tenho um sonho’ do pioneiro da luta pelos direitos cívicos Martin Luther King.



A manifestação ocorre poucos dias depois de o afro-americano Jacob Blake ter sido baleado pelas costas pela polícia em Kenosha, no Wisconsin, num incidente que originou protestos violentos que causaram a morte de duas pessoas.