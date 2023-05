Biden tenta quebrar impasse na negociação sobre limite da dívida dos EUA

O Presidente norte-americano Joe Biden irá falar este domingo com o líder republicano sobre o aumento do teto da dívida pública dos EUA, cujas negociações deram "um grande retrocesso", disse a Casa Branca.

A presidência norte-americana disse que Biden "pediu à sua equipa para coordenar" com o republicano que preside à Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, o agendamento de uma conversa por telefone após as reuniões do chefe de Estado na cimeira do G7 em Hiroshima, no Japão.

A conversa terá lugar após a última conferência de imprensa de Joe Biden, marcada para cerca das 18:15 (09:15 em Lisboa), disse a Casa Branca.