Biden toma "responsabilidade" pela retirada do Afeganistão e diz que evacuação foi "extraordinário sucesso"

"Ontem [segunda-feira], os EUA enviaram uma mensagem clara para os talibãs cumprirem os compromissos de garantir o livre-.trânsito de quem quiser sair", sublinhou Biden garantindo que tudo fará para tirar quem queira abandonar o país.



O presidente afirma ainda que o seu "antecessor fez um acordo com os talibãs para a retirada em maio" e que, se tivessem ficado mais tempo "voltaríamos à guerra e haveria muito mais mortes", defende.



"Não concordo que pudéssemos iniciar o processo de retirada antes", explica. "Não há evacuação do final de uma guerra que possa gerir sem as complexidades, desafios e ameaças que enfrentámos. Nenhuma", acrescentou ainda.



"Simplesmente não acredito que a segurança e a proteção da América sejam aprimoradas com o contínuo envio de milhares de soldados americanos e o gasto de biliões de dólares por ano no Afeganistão", continuou Biden. "Quando estava concorrendo à presidência, assumi o compromisso com o povo americano de que acabaria com esta guerra. Hoje honrei esse compromisso", disse.



"Acredito que esta é a melhor decisão, uma decisão sábia", conclui Biden.

