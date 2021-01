O Presidente Joe Biden reverteu esta segunda-feira o controverso decreto de Donald Trump, que proibia as pessoas transgénero de servir nas Forças Armadas, defendendo que “a força da América encontra-se na sua diversidade”.









“O Presidente Biden acredita que a identidade de género não deve ser um entrave ao serviço militar”, justificou a Casa Branca em comunicado, acrescentando: “Permitir que todos os americanos qualificados possam servir o seu país de uniforme é melhor para as Forças Armadas e melhor para o país porque uma força inclusiva é uma força mais eficaz. É a coisa certa a fazer e é do nosso interesse nacional.”

As pessoas transgénero foram autorizadas a servir abertamente nas Forças Armadas por Barack Obama em 2016, mas Trump anulou a decisão um ano depois, afirmando que as Forças Armadas precisavam de se focar em “obter vitórias decisivas e esmagadoras no terreno” sem o fardo dos “tremendos custos médicos e a perturbação” causada pela admissão de pessoas transgénero.





Desde que tomou posse, na semana passada, Joe Biden, já anulou ou reverteu mais de uma dezena de decisões e medidas de Trump, incluindo a retirada dos EUA do Acordo do Clima de Paris e da OMS, e a controversa proibição de entrada de viajantes provenientes de alguns países muçulmanos.



Supremo rejeita processos contra Trump



O Supremo Tribunal rejeitou dois processos contra Donald Trump por violar as provisões anticorrupção da Constituição ao manter o seu império empresarial. Os juízes consideraram que as queixas deixaram de fazer sentido desde que Trump deixou a Presidência. Os queixosos alegavam que Trump podia ser influenciado por Governos estrangeiros através de investimentos nos seus hotéis, violando a cláusula da Constituição que proíbe os Presidentes de receberem benefícios ou pagamentos do estrangeiro.