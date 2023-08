Bielorrússia já recebeu metade das prometidas armas nucleares russas

O Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, garantiu esta terça-feira que metade das armas nucleares táticas russas prometidas pelo Kremlin já estão posicionadas no país.

"Mais de metade das armas nucleares (...) já foram entregues e colocadas em vários pontos do país", afirmou Lukashenko, citado pela agência noticiosa BELTA.

O Presidente bielorrusso - que fez as declarações durante a sua visita à região de Brest, que faz fronteira com a Ucrânia e com a Polónia - sublinhou que as armas nucleares significam segurança para o seu país.