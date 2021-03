Bilhetes de festivais no Reino Unido começam a esgotar após anúncio de alívio de medidas

O anúncio do plano de alívio de restrições relativas à Covid-19 no Reino Unido, por parte do primeiro-ministro Boris Johnson, deixou em aberto a possibilidade da retoma do contato social já em junho e levou a que se registasse uma corrida aos bilhetes para festivais de verão.



Após o anúncio, os organizadores de festivais começaram a notar forte afluência na compra de bilhetes, ainda que a incerteza permaneça. "Muitos dos nossos membros viram picos de vendas desde segunda-feira, o que nos deu muita confiança", disse Paul Reed, presidente-executivo da Associação de Festivais Independentes, no Reino Unido, citado pelo jornal britânico The Guardian.

Segundo o diretor administrativo da ‘Ticketmaster’, Andrew Parsons, o anúncio de Boris Johnson desencadeou um aumento de movimento em 600% na ‘Ticketmaster’ e vários organizadores de festivais testemunharam que as vendas de bilhetes dispararam. Andrew Parsons considera que "há um grande apetite por experiências ao vivo".

Apesar de mais animados, os organizadores estão preocupados com a probabilidade de existirem cancelamentos de última hora e estão a pedir apoio por parte do Governo britânico para que, se tiverem que mudar os planos, não percam todo o seu investimento, avança The Guardian.