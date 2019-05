Bilionário da Coca-Cola apanhado com 5 mil plantas de canábis no seu jato particular

Alkiviades David, empresário bilionário de 50 anos, foi preso após ter entrado no aeroporto Robert L Bradshaw, em São Cristóvão e Neves, nas Caraíbas, por ter na sua posse 5000 plantas de canábis no seu jato particular.

Um porta-voz das autoridades afirmou que o bilionário grego, que detém ações maioritárias da Coca-Cola, foi acusado de posse de drogas.

O empresário foi inicialmente libertado mas foi preso pela segunda vez no dia 9 de maio. Estima-se que Alkiviades tivesse na sua posse cerca de um milhão de euros de plantas e sementes de canábis quando foi apanhado pelo controlo alfandegário.

De acordo com The Vancouver Sun, as plantas seriam entregues à SwissX, empresa de maconha medicinal do bilionário. Alkiviades David foi libertado sob fiança no dia 14 de maio, segundo um porta-voz da polícia.

"Foi-lhe concedida fiança sob novas condições", adiantou o porta-voz.

O acusado negou as acusações, segundo o jornal The St.Kitts Nevis Observer, afirmando ainda que as plantas eram uma variedade diferente da canábis e que não eram ilegais em São Cristóvão, pois não tinham THC, composto ativo encontrado na planta considerada medicinal.