Bill Gates alerta: Mundo regrediu 25 anos na saúde e riqueza com a pandemia

Bill Gates, o cofundador da Microsoft, fez um alerta para a regressão que o mundo sofreu com a chegada da pandemia. Em pouco mais de 25 semanas, a Covid-19 apagou todos os progressos feitos ao longo de 25 anos no que toca aos cuidados de saúde e riqueza.



A pandemia deu não só um rombo nas carteiras da população como fez também decair a saúde e tornou os ricos mais ricos e os pobres cada vez mais pobres em quase todos os países do mundo.





analisar o progresso mundial em indicadores de pobreza, saúde e bem-estar, saneamento, educação e outras metas de desenvolvimento sustentável.

A pandemia piorou a desigualdade. A última vez que os países entraram em regressão quase ao mesmo tempo foi em 1870. O número de pessoas a entrar na pobreza extrema tem vindo a aumentar à medida que a pandemia se propaga.



Há crianças que deixaram de receber vacinas, outras deixaram as escolas para nunca mais voltar. A pobreza global está a aumentar pela primeira vez em 20 anos e não afeta apenas os países mais pobres.

"Este ano foi diferente, foi único", defendeu numa vídeoconferência com jornalistas antes do lançamento do relatório Goalkeepers 2020 da Fundação Bill & Melinda Gates, uma iniciativa que pretende"A Covid-19 não só parou o progresso, como o fez regredir", alertou.