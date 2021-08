Bill Gates considera "um grande erro" tempo gasto com Jeffrey Epstein

O fundador e CEO da Microsoft, Bill Gates, lamentou esta quarta-feira o tempo que passou com o falecido gestor financeiro, Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual infantil."Foi um grande erro passar tempo com ele, dar-lhe a credibilidade de lá estar", revelou Bill Gates, em declarações à CNN.O fundador da Microsoft falou dos encontros que mantinha com o milionário, na esperança de amealhar fundos para lidar com questões de saúde global, no âmbito do projeto da Fundação Bill e Melinda Gates."Jantei várias vezes com ele para procurar angariar milhões em prol da saúde global, a partir de contactos que ele tinha. Quando descobri que não era algo real, terminámos o contacto", afirmou.Epstein foi acusado em julho de 2019 de ter operado um grupo organizado de tráfico sexual, que havia abusado de dezenas de crianças menores. Acabaria por se matar em agosto daquele ano numa prisão de Nova Iorque. A autópsia viria a revelar a morte por enforcamento.