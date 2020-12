Bill Gates diz que próximos quatro a seis meses podem ser "os piores da pandemia"

Bill Gates, que em 2015 alertou para a aparição de novos surtos virais nos anos seguintes, acredita que o pior da pandemia de Covid-19 ainda está para vir e que a melhor solução não está na vacina, mas sim nas regras de proteção e distanciamento social.Em declarações à CNN, o co-fundador da Microsoft diz que "os próximos quatro a seis meses podem ser os piores da pandemia" e que "a curto prazo, as notícias são más". Para afirmar isto, o magnata da tecnologia baseia-se nos dados do Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), que preveem mais de 200 mil mortes neste período.Contudo, Gates lembra que se todos adotarem as medidas de proteção e distanciamento, muito pode ser evitado: "Infelizmente é assim, mas se seguirmos as medidas de proteção, como usar máscara e manter distanciamento físico, poderemos evitar uma boa parte destas mortes".Bill Gates abordou ainda a questão dos Estados Unidos, onde se tem vindo a registar uma média de três mil mortes diárias por Covid-19, e diz que é preciso "fazer melhor", ainda que este seja um problema global e "uma questão humanitária".Apesar de ter contribuído com vários milhões de dólares para o desenvolvimento de vacinas, Gates acredita que essa não é a solução para o fim da pandemia e sugere que a fórmula mais eficaz é "evitar a transmissão da doença", algo que de acordo com o magnata da tecnologia só pode ser feito de uma forma: seguir as regras de distância social e usar máscara.Ainda assim, Gates admitiu que quando chegar a sua vez será vacinado, publicamente, e lembra que os critérios de distribuição da vacina não deviam ser definidos pela riqueza, mas sim pelas necessidades médicas.Recorde-se que ainda recentemente, Bill e a mulher, Melinda, através da fundação de ambos, doaram mais 206 milhões de euros para ajudar na luta contra o coronavírus, sendo que parte desse dinheiro será usado para financiar a chegada de vacinas a cerca de 780 milhões de pessoas do continente africano.