Bill Gates doa mais 206 milhões de euros para ajudar na luta contra o coronavírus

Bill Gates e a mulher, Melinda, vão doar mais 250 milhões de dólares (cerca de 206 milhões de euros) para a ajuda ao combate à pandemia de Covid-19, através da Fundação com o nome de ambos.O anúncio foi feito esta quinta-feira e, de acordo com a revista Forbes, o dinheiro será usado para apoiar a inovação de testes, tratamentos e vacinas contra o novo coronavírus, bem como de um método de distribuição seguro e equitativo das vacinas."Estamos confiantes de que o mundo ficará melhor em 2021, mas ficar melhor para todos depende das ações dos líderes mundiais e do seu compromisso em fornecer testes, tratamentos e vacinas, não olhando a onde vivem ou quanto dinheiro têm", disse Melinda Gates.Já Solomon Zewdu, coordenador da Fundação Gates em África, anunciou que parte deste dinheiro será usado para financiar a chegada de vacinas a cerca de 780 milhões de pessoas do continente africano, que soma já mais de 54 mil óbitos causados pelo novo coronavírus.Recorde-se que Bill e Melinda Gates já tinham feito uma doação de 100 milhões de dólares - através da Fundação de ambos - para ajudar na luta contra a Covid-19 em fevereiro deste ano, sendo que o co-fundador da Microsoft quis adotar uma participação ativa logo desde o início da pandemia.Agora, o filantropo antecipa que o regresso à normalidade nos EUA pode já acontecer na primavera de 2021, mas lembra que os próximos meses não serão fáceis: "Os próximos quatro ou cinco meses parecem bastante sombrios, a não ser que possamos reforçar o nosso comportamento", disse na semana passada, em entrevista ao programa Today da NBC.