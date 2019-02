Bill Gates elege vacinas contra cancro como um dos dez principais avanços tecnológicos

Relógios com eletrocardiogramas foi outro exemplo dado pelo 'pai' da Microsoft.

Por Lusa | 09:34

O 'pai' da Microsoft Bill Gates elegeu as vacinas personalizadas contra o cancro, os hambúrgueres vegetais com sabor a carne e os relógios com eletrocardiogramas como alguns dos dez avanços tecnológicos que vão melhorar o mundo.

A lista é divulgada pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, que seleciona e publica anualmente na sua revista o 'top 10' das inovações tecnológicas, mas que, para 2019, convidou o cofundador da multinacional de 'software' informático a fazer as escolhas.

O multimilionário e filantropo norte-americano elegeu também a destreza robótica, a energia produzida por fusão e fissão nuclear, os testes sanguíneos de diagnóstico de bebés prematuros, as cápsulas ingeríveis que captam imagens do intestino, as máquinas que 'capturam' dióxido de carbono, as sanitas que tratam 'in situ' os dejetos e os programas de inteligência artificial de conversação.