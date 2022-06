Billie Eilish interrompe concerto após fãs desmaiarem na plateia

A cantora Billie Eilish interrompeu um concerto em Londres, este sábado, após vários fãs terem desmaiado devido ao calor.



De acordo com o Independent, depois de terem surgido várias reclamações de membros do público que estavam a ser "esmagados", a cantora, de 20 anos, parou o concerto durante cerca de três minutos e pediu aos fãs que dessem espaço uns aos outros. Durante a atuação, Eilish pediu para que os seguranças distribuíssem água pela plateia.



Bilie Eilish é conhecida por ter atenção às questões de segurança no decorrer dos concertos, a estrela já tinha interrompido um concerto em fevereiro deste ano quando um fã estava a ter dificuldades para respirar.



A cantora encontra-se numa digressão mundial, a Happier than Ever, até ao final de setembro.