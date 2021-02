BioNTech/Pfizer garante mais 75 milhões de doses da vacina contra a Covid para países da União Europeia

A empresa alemã BioNTech anunciou esta segunda-feira que fornecerá aos países da União mais 75 milhões de doses da sua vacina contra a covid-19, desenvolvida com a Pfizer, no segundo trimestre do ano, após melhorar os processos de produção.

"Continuamos a trabalhar para aumentar a oferta a partir de 15 de fevereiro para atingir o número de doses estipuladas nos contratos", afirmou o diretor financeiro da empresa, Sierk Poetting, em comunicado.

Além disso, acrescentou, "no segundo trimestre poderemos fornecer mais 75 milhões de doses para a UE".