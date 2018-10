Bisavó de 93 anos coroada "Miss sobrevivente do Holocausto" em Israel

País celebra anualmente os sobreviventes do genocídio através de um Concurso de Beleza.

seis milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial.





Foram 12 as concorrentes que desfilaram na cidade de Haifa, em Israel, devidamente penteadas, maquilhadas e com faixas que adornavam os seus vestidos.



"Estou muito feliz. É algo especial ", disse a Miss Holocausto, Tova Ringer, nascida na Polónia, citada pela agência Reuters. Tova perdeu os seus pais, quatro irmãs e uma avó no campo de extermínio de Auschwitz.



"Não acredito que na minha idade eu seria uma beleza", disse a ex-joalheira entre risos com a tiara colocada no seu cabelo branco.



Entre os concorrentes estavam uma ginecologista reformada e uma técnica de gás, ambas com 81 anos, e duas autoras de memórias do Holocausto. A mais nova, de 74 anos, ainda trabalha como professora.