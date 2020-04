Bisavô de 98 anos vence Covid-19 após médicos acreditarem que não sobreviveria

Um bisavô com 10 bisnetos, de 98 anos, conseguiu vencer o coronavírus e já se encontra no lar onde estava a viver a recuperar apesar de os médicos terem afirmado que não sobreviveria.Jack Bowden, herói na II Guerra Mundial, foi diagnosticado há duas semanas após ter sido internado no Hospital Royal Bolton, em Manchester.Bowen não tinha quaisquer sintomas de coronavírus. Foi ao hospital porque a família suspeitava que tivesse uma infeção urinária, porém, Jack foi internado ao dar positivo para o vírus, segundo avança o jornal local Manchester Evening News. O idoso respondeu bem ao tratamento inicial pelo que teve alta do hospital e continuou a sua recuperação em casa, em isolamento, no dia 20 de março.Cinco dias depois, o estado clínico de Jack agravou-se rapidamente com dificuldade respiratórias. Regressou ao hospital com uma infeção nos pulmões e os médicos assumiram à família que este poderia não sobreviver àquela noite.

No entanto, para surpresa de todos, Jack sobreviveu. Foi medicado com antibióticos e uma semana depois, os médicos já acreditavam de que aquele seria um caso de suceso.

Esta sexta-feira de manhã, Bowden teve alta do hospital e continua a recuperar, em isolamento, no lar.



Jack Bowden é ex-farmacêutico e ajudou a criar penicilina para a Segunda Guerra Mundial na Royal Navy Medical School, em Clevedon, no Reino Unido.