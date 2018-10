Biscoito ‘Ronaldo’ vendido em café português alvo de criticas

Proprietário do estabelecimento garante que doce era apenas uma brincadeira entre amigos e clientes.

16:46

Depois da polémica sobre a alegada violação de uma modelo norte-americana, Cristiano Ronaldo está agora a ser associado a outra polémica: uns biscoitos vendidos no café português ‘Our Taste of Portugal’, no mercado de Worcester, no Reino Unido.

O doce aparece com a forma de uma posição sexual e foi apelidado de 'Biscoito Ronaldo', segundo informação avançada pelo jornal Daily Mail, referindo-se ao alegado abuso sexual de que CR7 está a ser acusado.

Depois de ser alvo de inúmeras criticas nas redes sociais, o proprietário do café, José Gonçalves, veio entretanto garantir que tudo não passou de uma brincadeira entre amigos e clientes do café, estando os biscoitos à venda apenas durante um dia.



No entanto, a estratégia de 'marketing' destas bolachas está a ser criticada pela forma como podem afetar as vítimas de assédio ou abuso sexual. Por isso, José Gonçalves sentiu que devia justificar-se perante os cibernautas, na página oficial do seu estabelecimento, no Facebook.

"Adoro o Cristiano Ronaldo. Vou defendê-lo sempre porque acredito na versão dele", pode ler-se através da publicação escrita por José Gonçalves, que reforçou a ideia de que tudo não teria passado de uma brincadeira e pediu desculpa aos mais sensíveis.